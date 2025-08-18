В Киеве взорвалась машина в расцветке «милитари»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве произошел взрыв автомобиля, припаркованного в Подольском районе на стоянке возле жилого дома. В момент взрыва владелец подходил к машине. Он получил незначительные ранения и от госпитализации отказался, сообщила мэрия.

По данным полиции, источник взрыва находился на пассажирском сидении. Стало быть, речь может идти не только о неудачном покушении, но и о неосторожном обращении с боеприпасами/взрывчатыми веществами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Имя потерпевшего не раскрывается. Машина имела расцветку, похожую на военную. То есть, это может быть как ВСУшник, на которого готовились «партизаны», так и очередной волонтер, которому могли мстить, например, за участие в разборках за денежные потоки.