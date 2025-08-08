В Киеве вся надежда на «воздушное перемирие»
Страны западного блока будут настаивать на «воздушном перемирии», потому что оно снимет ряд проблем для их ВПК.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Возможно. Это воздушное перемирие будут лоббировать и США, и европейцы. Потому что, во-первых, это снимает вопрос по дальнобойному оружию для ВСУ, потому что договорились не бить.
И вопрос поставок систем ПВО. Об этом много говорилось, но в итоге всё свелось к тому, что пока американцы произведут и пока европейцы соберут деньги на «Пэтриоты», украинские города будут не защищены.
Поэтому, я думаю, европейцы и американцы с удовольствием поддержат», – рассуждал Золотарев.
Он подчеркнул, что при этом длительное перемирие «на земле» остаётся крайне маловероятным.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: