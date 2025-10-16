В Киеве уже сравнивают Одессу с Донецком, а Труханова – с Януковичем

Вадим Москаленко.  
16.10.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 167
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Одесское самоуправление состоит из «пророссийских» уголовников – и должно быть заменено на «свидомых» бандеровцев.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С момента победы Труханова на выборах, когда он стал мэром Одессы, у власти должен был быть вопрос – а может ли такой человек занимать такую должность? Потому что Одесса – стратегически важный город, это самый крупный порт.

Да, до какого-то момента Труханов был ватой, он поддерживал силы, которые ратовали за дружбу с Россией. Но настоящим сторонником Русского мира он не был, это была просто электоральная игра. Потому он сейчас легко от всего отказывается. Его нужно было отстранить ещё во времена Порошенко», – рассуждал Гайдай.

«В Одессе проблема – это криминал. В Одессе он не хуже, чем когда-то был из Донецка. Тот же Янукович – это выходец из уголовных кругов. Так и Трухан – представитель одесской мафии.

Я не очень большой знаток этих уголовных кругов, но одесская общественность давно с ними борется», – добавил русофоб из Киева – одного из самых криминальных городов в мире.

