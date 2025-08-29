Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп против поражения России – и ни во что не ставит ни ЕС, ни Украину.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США сознательно хотят сохранить РФ в тех границах и с той субъектностью, которая есть. США всегда было выгодно, и является выгодным, существование РФ… Трампу невыгодно усиление ЕС и усиление Украины в этом контексте. По многим причинам. Напомним трамповское, что Европа была создана, чтобы нанести вред Соединённым Штатам. Евро – это просто махинация и плохая история для американского доллара», – жаловался Харебин.