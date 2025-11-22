В Киеве признали, что России пытаются впарить новые Минские соглашения

Игорь Шкапа.  
22.11.2025 23:22
  (Мск) , Киев
Предложенный США мирный план из 28 пунктов – это пока лишь декларация о намерениях. К тому же реализовать на практике этот документ крайне сложно.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Если анализировать соглашение – это не юридический документ, а просто декларация о намерениях. Реализация этого документа предусматривает подписание ещё нескольких десятков соглашений: внесение изменений в конституцию Украины, в устав НАТО, сотен законов Украины и России и подзаконных нормативно-правовых актов. И такая работа даже ещё не рассматривается, не анализируется», – сказал эксперт.

Он считает, что реализация соглашения может продолжаться годами даже при наличии доброй воли, которой сейчас нет, не исключая, что на самом деле авторы текста документа в первую очередь ставят цель достичь прекращения огня, а «закамуфлированный красивый документ» может повторить судьбу Минских соглашений.

По словам, политолога, в документе не фигурирует принцип коллективной обороны, а потому гарантии безопасности для Украины «очень сомнительные».

«Не решён вопрос долгов, миротворцев или наблюдательных миссий. Нет гарантированного финансирования ВСУ на будущее. Для России нет официального статуса русского языка. Ну, в той версии, которой черновая, нет денацификации и всего остального. Нет возвращения российской собственности в Украине. Много, много, много чего нет.

Даже нет нейтрального статуса Украины, поскольку это соглашение фактически предусматривает просто неприсоединение к НАТО, а могут быть и другие военные блоки», – заявил Бортник.

