В Киеве предупреждают: Альянс евроскептиков ширится и растёт в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всё больше европейских политиков отказываются от антироссийской политики Брюсселя ради интересов своих государств.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Восточная Европа столкнется с перспективой орбанизации, по имени венгерского премьера. Что и происходит. Победа Бабиша на выборах в Чехии. Это альянс евроскептиков, идеология экономического эгоизма. Проблемы собственной страны превыше всего. И будут выступать против диктата Брюссельской бюрократии», – сказал Золотарев.