В Киеве неудачно пытаются гасить «зраду» по Купянску

Анатолий Лапин.  
19.09.2025 11:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 741
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Спецоперация, Украина


ВСУ были готовы к повторению сценария с выходом ВС РФ в тыл через трубу, поэтому никакой кризисной ситуации в Купянске нет.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас больше идёт позиционная война и, как говорится, дроновая война, кто придумает более интересный выход. Русские часто применяют подземные коммуникации, это было достаточно у них успешно при различных штурмах других городов. Была информация, что они применили ту же самую тактику и зашли по газовой трубе в Купянске, но наши ребята уже были к этому готовы, поэтому атака была отбита», – успокаивает Скороход.

Оптимистический настрой не разделяют представители украинской OSINT-разведки. По словам сооснователя сервиса DeepState Руслана Микулы, ВС РФ полностью контролируют как выходы из трубы, так и окрестности:

«К сожалению, ситуация в Купянске продолжает ухудшаться. Противник контролирует от 15 до 25 процентов – важную часть северо-западной окраины города. Кроме того, противник продолжает фиксироваться в серой зоне… Враг продолжает накапливаться в лесополосах севернее Купянска. Очень много личного состава подтянулось, которые удерживают подходы к этому выходу из трубы».

