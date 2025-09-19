В Киеве неудачно пытаются гасить «зраду» по Купянску

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ были готовы к повторению сценария с выходом ВС РФ в тыл через трубу, поэтому никакой кризисной ситуации в Купянске нет.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас больше идёт позиционная война и, как говорится, дроновая война, кто придумает более интересный выход. Русские часто применяют подземные коммуникации, это было достаточно у них успешно при различных штурмах других городов. Была информация, что они применили ту же самую тактику и зашли по газовой трубе в Купянске, но наши ребята уже были к этому готовы, поэтому атака была отбита», – успокаивает Скороход.

Оптимистический настрой не разделяют представители украинской OSINT-разведки. По словам сооснователя сервиса DeepState Руслана Микулы, ВС РФ полностью контролируют как выходы из трубы, так и окрестности: