В Киеве неудачно пытаются гасить «зраду» по Купянску
ВСУ были готовы к повторению сценария с выходом ВС РФ в тыл через трубу, поэтому никакой кризисной ситуации в Купянске нет.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас больше идёт позиционная война и, как говорится, дроновая война, кто придумает более интересный выход. Русские часто применяют подземные коммуникации, это было достаточно у них успешно при различных штурмах других городов. Была информация, что они применили ту же самую тактику и зашли по газовой трубе в Купянске, но наши ребята уже были к этому готовы, поэтому атака была отбита», – успокаивает Скороход.
Оптимистический настрой не разделяют представители украинской OSINT-разведки. По словам сооснователя сервиса DeepState Руслана Микулы, ВС РФ полностью контролируют как выходы из трубы, так и окрестности:
«К сожалению, ситуация в Купянске продолжает ухудшаться. Противник контролирует от 15 до 25 процентов – важную часть северо-западной окраины города. Кроме того, противник продолжает фиксироваться в серой зоне… Враг продолжает накапливаться в лесополосах севернее Купянска. Очень много личного состава подтянулось, которые удерживают подходы к этому выходу из трубы».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: