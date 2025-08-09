В Киеве надеются, что Трамп изолирует Россию и дожмет Индию
Давление США на Индию, от которой требуют отказаться от закупок российской нефти, может сработать.
Об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет экономист Олег Саркинц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ключевой вопрос не только в том, остановит ли Индия закупки российской нефти, а в том, сможет ли Вашингтон навязать ей свою энергетическую логику. На первый взгляд, нет. Индия уже заявила, что не признает односторонние санкции и продолжит покупать российскую нефть, если это будет выгодно с рыночной точки зрения.
Но на практике давление может сработать. Доля российской нефти снизилась, остановились новые закупки госкомпаниями, суда перенаправляются, продолжается закупка WTI и Murban, США в свою очередь демонстрируют готовность пожертвовать импортом нефтепродуктов из Индии ради большей цели», – отмечает автор.
По его словам, несмотря на официальную риторику, Индия планирует сценарии на случай прекращения поставок из РФ.
«Администрация Трампа демонстрирует, что она готова к торговой войне даже со странами-партнерами. Но за пошлинами и нефтью скрывается более глубокая стратегия: изолировать Россию и усилить влияние США на рынки Южной Азии. Эта цель значительно шире текущих тактических целей, поэтому не исключено, что если Индия не будет искать компромиссы со Штатами, ее будут ждать новые пошлины, ограничения на американские инвестиции или даже давление на союзников, чтобы те пересмотрели сотрудничество с Дели. Следующие три недели покажут, насколько действенна избранная Трампом стратегия и будет ли обостряться противостояние между Вашингтоном и Дели», – резюмирует Саркинц.
