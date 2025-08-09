В Киеве надеются, что Трамп изолирует Россию и дожмет Индию

Давление США на Индию, от которой требуют отказаться от закупок российской нефти, может сработать.

Об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет экономист Олег Саркинц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ключевой вопрос не только в том, остановит ли Индия закупки российской нефти, а в том, сможет ли Вашингтон навязать ей свою энергетическую логику. На первый взгляд, нет. Индия уже заявила, что не признает односторонние санкции и продолжит покупать российскую нефть, если это будет выгодно с рыночной точки зрения.

Но на практике давление может сработать. Доля российской нефти снизилась, остановились новые закупки госкомпаниями, суда перенаправляются, продолжается закупка WTI и Murban, США в свою очередь демонстрируют готовность пожертвовать импортом нефтепродуктов из Индии ради большей цели», – отмечает автор.