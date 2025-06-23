В Израиле возмущены: не ожидали от Каи Каллас «удара в спину»

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Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал резкую критику в Израиле, пишет немецкий таблоид Bild. Как стало известно изданию, «министр иностранных дел ЕС» увидела признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые он взял на себя в рамках соглашения с Евросоюзом.

«По слухам, сегодня на встрече министров иностранных дел в Брюсселе Каллас может предложить к обсуждению приостановку Соглашения о партнёрстве от 2000 года, экономические санкции против Израиля или отмену таможенных льгот», – пишет Bild.

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Реакция официального Тель-Авива последовала незамедлительно: доклад ЕС назван «односторонним» и примером «двойных стандартов» по отношению к Израилю.

Некоторые произраильские депутаты Европарламента также выступили против критики Израиля. Берлинский депутат Европарламента Хильдегард Бентеле заявила в комментарии Bild:

«То, что ЕС именно в этот экзистенциальный момент для Израиля разрывает политическое сотрудничество, неизбежно будет воспринято в Израиле как удар в спину».

Бентеле называет подход Калласс «фатальным» и усматривает двойные стандарты в её докладе, в котором не были рассмотрены действия ХАМАС, усугубляющие гуманитарное положение в секторе Газа.

«Комиссия не должна становиться инструментом такого псевдо-юридического процесса. Она должна сосредоточиться на том, что действительно важно сейчас: предотвращение и смягчение человеческих страданий. Для этого нужна не символическая политика, а конкретное сотрудничество с Израилем», – призвала евродепутатка Еврокмиссию.

Напомним, несмотря на поддержку рядом правительств стран Европы действий США и Ищраиля в отношении Ирана (среди них британский Стармер и немецкий Мерц) большинство европейских политиков призывают стороны конфдикта к сдержанности и поиску мирного компромисса. Что же до европейской “улицы”, то она, как правило, левая и пропалестинская. А значит – и проиранская.