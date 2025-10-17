В ЕС началась охота на российских дипломатов
Европейские политики не хотят мирного урегулирования, поэтому начали выдворять российских дипломатов из своих стран.
Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У России с ЕС практически нет никаких контактов. Они ограничены минимумом в плане функционирования дипломатических учреждений, которые также сталкиваются с искусственными проблемами и препятствиями со стороны европейских стран.
На самом деле, они начали охотиться на дипломатов, чтобы усложнить им жизнь», – возмутился Полянский.
«И я всегда спрашиваю своих коллег здесь, если вы хотите диалога, зачем вы нападаете на дипломатов?
Почему вы пытаетесь свести к минимуму присутствие в ваших странах тех, кто должен способствовать диалогу? Это очень недальновидная политика.
Если мы хотим дипломатии, то должны облегчить жизнь дипломатам и дать им возможность собираться и разговаривать, приходить к определенным договоренностям. Но нет, русофобия преобладает даже в этой сфере», – подчеркнул дипломат.
