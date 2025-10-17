Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские политики не хотят мирного урегулирования, поэтому начали выдворять российских дипломатов из своих стран.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У России с ЕС практически нет никаких контактов. Они ограничены минимумом в плане функционирования дипломатических учреждений, которые также сталкиваются с искусственными проблемами и препятствиями со стороны европейских стран. На самом деле, они начали охотиться на дипломатов, чтобы усложнить им жизнь», – возмутился Полянский.