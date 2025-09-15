В Британии задумали строить пост-военную Украину на базе нацистского «Азова»

Нацистские подразделения вроде запрещённого в РФ «Азова» воспитывают десятки тысяч нацистов, которые будут заниматься построением послевоенной Украины.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил британский журналист Колин Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В «Азове» были люди, которые добровольно пошли воевать на Донбасс против пророссийских сепаратистов, и они были украинскими националистами.

Да, среди них были те, кто придерживался крайне правых взглядов, со свастиками, и так далее. Кто верил во всякие нордические идеи о превосходстве белой арийской расы, и так далее», – сказал Фриман.

«Конечно, у них есть националистические взгляды. Сейчас они известны как 3 штурмовая бригада, и являются одним из главных центров набора иностранных и украинских добровольцев.

Если вы хотите вступить в хорошо организованное подразделение с хорошей подготовкой и боевым духом, то вам стоит пойти туда, а не в регулярную армию, где ещё остались советские пережитки.

Там есть целая идеология и культурная программа, к которой многие присоединяются. Это очень важно для восстановления Украины после войны, и для построения нового общества, которое не будет похоже на прежнее», – подытожил он.

