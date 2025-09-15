Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нацистские подразделения вроде запрещённого в РФ «Азова» воспитывают десятки тысяч нацистов, которые будут заниматься построением послевоенной Украины.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил британский журналист Колин Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В «Азове» были люди, которые добровольно пошли воевать на Донбасс против пророссийских сепаратистов, и они были украинскими националистами. Да, среди них были те, кто придерживался крайне правых взглядов, со свастиками, и так далее. Кто верил во всякие нордические идеи о превосходстве белой арийской расы, и так далее», – сказал Фриман.