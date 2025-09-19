В 2026 году украинские переселенцы с Юго-Востока не получат положенные 10 миллиардов

Миллионы беженцев по всей Украине не получают никакой помощи от государства.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миллионы переселенцев не получат социальной выплаты, а их размер мизерный. Люди потеряли все, но не получат помощи от государства. Они оказались один на один со своими проблемами и вынуждены надеяться исключительно на себя.

В связи с этим у меня вопрос: какие ключевые изменения в расходах на социальное обеспечение предусмотрены в проекте государственного бюджета на 26-й год по сравнению с 25-м годом?», – спросил депутат.

Вместо прямого ответа, министр финансов Украины Сергей Марченко подробно рассказал, какие уже существующие программы останутся на следующий год.

«У нас есть ресурс, который позволит наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц быть поддержанными со стороны государства Украина и правительства Украины», – заверил министр.

Однако депутат Павел Фролов подчеркнул, что реальная поддержка в 2026 году заметно сократится, в то время как самих беженцев станет больше.

«К сожалению, в бюджете, проекте бюджета на 26-й год важнейшая программа по помощи на проживание ВПЛ – это 2 и 3 тысячи, которую сейчас получает всего 900 тысяч ВПЛ, а получало когда-то 3 миллиона.

Происходит уменьшение на 10 миллиардов заложенного в бюджет, чем было фактически предусмотрено на 25-й год. Если брать с 23-го года, то эта сумма почти вдвое меньше. Это та помощь, которая наиболее важна переселенцам.

Это происходит на фоне того, что увеличивается количество эвакуированных, к сожалению, из Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областей», – возмутился он.

