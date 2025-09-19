В 2026 году украинские переселенцы с Юго-Востока не получат положенные 10 миллиардов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Миллионы беженцев по всей Украине не получают никакой помощи от государства.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миллионы переселенцев не получат социальной выплаты, а их размер мизерный. Люди потеряли все, но не получат помощи от государства. Они оказались один на один со своими проблемами и вынуждены надеяться исключительно на себя. В связи с этим у меня вопрос: какие ключевые изменения в расходах на социальное обеспечение предусмотрены в проекте государственного бюджета на 26-й год по сравнению с 25-м годом?», – спросил депутат.

Вместо прямого ответа, министр финансов Украины Сергей Марченко подробно рассказал, какие уже существующие программы останутся на следующий год.

«У нас есть ресурс, который позволит наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц быть поддержанными со стороны государства Украина и правительства Украины», – заверил министр.

Однако депутат Павел Фролов подчеркнул, что реальная поддержка в 2026 году заметно сократится, в то время как самих беженцев станет больше.