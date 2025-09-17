Укро-пропагандист: Покровск и Купянск – никакие не «фортеци»

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 15:38
  (Мск) , Днепропетровск
Просмотров: 745
 
Россия, Спецоперация, Украина


На данный момент бои за Красноармейск (Покровск) и Купянск имеют общие черты – оба гарнизона отрезают от логистики, в оба города русские войска проникают малыми группами между позициями ВСУ.

Об этом на телеканале ДніпроTV заявил украинский военный пропагандист Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не буду говорить, что Покровск – это «фортеця». Если бы он был «крепостью», туда бы не зашли  российские военнослужащие 30-й мотострелковой бригады. К сожалению, под Покровском, особенно с юга есть такая проблема, как и на многих участках фронта, – это достаточно низкая насыщенность нашей пехотой, и противник пытается этим воспользоваться», – сказал Пападин.

Примерно та же, по его словам, ситуация и с Купянском.

«Русским в определённой мере удаётся просачиваться через наши порядки и заходить в сам город. Мы уже видели много сообщений, что они дошли до определённой точки в городе, вывешивали свои флаги.

Противник пытается окружить Купянск, и основное задание – это перерезание трассы Купянск – Чугуев, Купянск – Великий Бурлук, чтобы усложнить логистику», – жаловался пропагандист.

«Уже появилось видео очередной операции «Труба» под Купянском. Эффективность данных операций достаточно распиарена, потому что бойцы, которые длительное время проводят в замкнутом пространстве, боевая эффективность такого пехотинца падает до очень низкого уровня», – пытался успокоить «громадян» укро-глашатай.

