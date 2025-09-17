Укро-пропагандист: Покровск и Купянск – никакие не «фортеци»
На данный момент бои за Красноармейск (Покровск) и Купянск имеют общие черты – оба гарнизона отрезают от логистики, в оба города русские войска проникают малыми группами между позициями ВСУ.
Об этом на телеканале ДніпроTV заявил украинский военный пропагандист Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не буду говорить, что Покровск – это «фортеця». Если бы он был «крепостью», туда бы не зашли российские военнослужащие 30-й мотострелковой бригады. К сожалению, под Покровском, особенно с юга есть такая проблема, как и на многих участках фронта, – это достаточно низкая насыщенность нашей пехотой, и противник пытается этим воспользоваться», – сказал Пападин.
Примерно та же, по его словам, ситуация и с Купянском.
«Русским в определённой мере удаётся просачиваться через наши порядки и заходить в сам город. Мы уже видели много сообщений, что они дошли до определённой точки в городе, вывешивали свои флаги.
Противник пытается окружить Купянск, и основное задание – это перерезание трассы Купянск – Чугуев, Купянск – Великий Бурлук, чтобы усложнить логистику», – жаловался пропагандист.
«Уже появилось видео очередной операции «Труба» под Купянском. Эффективность данных операций достаточно распиарена, потому что бойцы, которые длительное время проводят в замкнутом пространстве, боевая эффективность такого пехотинца падает до очень низкого уровня», – пытался успокоить «громадян» укро-глашатай.
