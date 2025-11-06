Укро-офицер: «Ни шагу назад» – единственный приказ, который изрыгает командование ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский и его шайка настолько озабочены созданием «потужной» информационной картинки, что совершенно не задумываются о жизнях людей или боеспособности страны.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военно-политическое руководство Украины ценит территорию и картинку гораздо больше, чем людей. И при этом оно ещё и недальновидное. Потому что война не закончится завтра. А те силы, которые мы утратим сегодня, мы не сможем использовать завтра. Даже с феодальной точки зрения это глупо. Даже хорошие полководцы, скажем так, с абсолютно феодальной психикой, не допускали таких глупостей, которые совершают наши команды. То есть я считаю, что наше военно-политическое руководство совершает преступление тем, что до сих пор наши войска не выведены из этого очевидно неудобного района обороны», – сказал Бекренев.