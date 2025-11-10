Укро-генерал подсказал русской армии, как лучше заполучить «вишенку на торте Донбасса»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самым важным городом Донбасса, который ВС РФ намерены взять под свой контроль, является Краматорск.

Такое мнение в эфире видеоблога «Фабрика новостей» высказал экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Константиновка, Дружковка, Славянск – это для них важные, но не основные города, которые они бы хотели взять. Для них вишенка на вражеском торте – это все-таки Краматорск», – считает Кривонос.

Он называет Краматорск «городом высокого машиностроения» и «наболее техническим городом всего Донбасса».

Гость эфира привел пример Новокраматорского машиностроительного завода, отметив, что в период своего расцвета это предприятие насчитывало порядка 40 тысяч рабочих и инженеров и входило в число крупнейших машиностроительных концернов мира.

«И даже в 18-м году те заказы, которые делало это предприятие, вызывали удивление и восторг. Поэтому захват этого предприятия целым и невредимым для русских очень важен, поскольку это может стать мощной ресурсно-ремонтной базой для восстановления поврежденной техники и выпуска огромного количества техники разного назначения, начиная от любой направленности. Там люди, технический персонал и станки могут делать, просто, от гвоздя до космического аппарата», – говорит укро-генерал.

По его словам, чтобы получить завод целым, русским надо обойти Краматорск со стороны Доброполья, и на другом фланге – со стороны Изюма-Славянска.