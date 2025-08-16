Укро-эксперт покатил бочку на Трампа: Лузер! Глобальный Юг победил на Аляске!

Игорь Шкапа.  
16.08.2025 15:26
  (Мск) , Киев
Переговоры американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным стали крупным геополитическим поражением США.

Об этом в эфире Радио НВ заявил украинский конфликтолог Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин получил две огромные, я бы сказал, исторические дипломатические победы. Трамп фактически легализовал военного международного преступника Путина как одного из лидеров мира, приближая его к себе, сделав его равным с собой. Тот дипломатический протокол, который был организован людьми Трампа, это четко демонстрирует. И синхронная посадка самолетов, и приглашение в автомобиль Трампа, и так далее.

Первая глобальная победа – Трамп вывел Путина из международной изоляции. И теперь немногие будут обращать внимание на решение Международного уголовного суда, поскольку большинство стран будет ориентироваться именно на результаты этой встречи», – сокрушается укро-эксперт.

По его словам, кроме того, Путин достиг геополитической победы в войне между Глобальным Югом и Западом.

«Мы должны понимать, что встреча посвящена была не только русско-украинской войне, а и более глобальным геополитическим вопросам. Это новый передел мирового порядка. Возврат к новой биполярности на условиях Путина и на условиях фактически Глобального Юга. Не случайно Си Цзиньпинь уже пригласил Трампа на новую встречу. И это будет вторая встреча, где Путин будет встречаться, очевидно, с Трампом в Китае в сентябре.

Там Трамп будет лишь одними из многих. Таким образом, Трамп в результате этого оказался лузером. И все это, собственно, увидели, что он практически ничего не достиг, а только получил глобальное геополитическое поражение», – катит бочку на вашингтонского босса Перепелица.

