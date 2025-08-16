Укро-эксперт покатил бочку на Трампа: Лузер! Глобальный Юг победил на Аляске!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переговоры американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным стали крупным геополитическим поражением США.

Об этом в эфире Радио НВ заявил украинский конфликтолог Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин получил две огромные, я бы сказал, исторические дипломатические победы. Трамп фактически легализовал военного международного преступника Путина как одного из лидеров мира, приближая его к себе, сделав его равным с собой. Тот дипломатический протокол, который был организован людьми Трампа, это четко демонстрирует. И синхронная посадка самолетов, и приглашение в автомобиль Трампа, и так далее. Первая глобальная победа – Трамп вывел Путина из международной изоляции. И теперь немногие будут обращать внимание на решение Международного уголовного суда, поскольку большинство стран будет ориентироваться именно на результаты этой встречи», – сокрушается укро-эксперт.

По его словам, кроме того, Путин достиг геополитической победы в войне между Глобальным Югом и Западом.