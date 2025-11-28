Украинский военкор перечислил способы удержания Гуляйполя – все из области фантастики
Украинская армия не успела создать «линию дронов» в Гуляйполе, поэтому не сможет долго удерживать этот населённый пункт.
Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Противник уже в упор подошёл к Гуляйполю, и ежедневно наносит авиаудары. Это свидетельство того, что противник не откажется от своих планов захватить данный населённый пункт.
К сожалению, дело остановки и уничтожения противника обусловлено многими факторами. Если мы не создадим килл-зону 10-15 километров, где противник будет нести массовые потери до момента начала атаки, то при условии превосходства противника в количестве личного состава долго удерживать данный рубеж обороны мы не сможем», – лепетал Пападин.
«Поэтому туда должны заходить не только качественные штурмовые полки, которые смогут остановить продвижение противника, так и полки беспилотных систем.
И должна работать линия дронов, которая была анонсирована высшим политическим руководством. Но на направлении Гуляйполя этой линии дронов нет», – жаловался укро-военкор.
