Украинский террорист планировал взрыв на трассе Ялта-Севастополь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

17 лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей получил 59-летний житель Феодосии Николай Давыдченко за госизмену и попытку организации теракта возле Севастополя.

Соответствующее решение вынес Севастопольский городской суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По данным ФСБ, в 2022 году Давыдченко по собственной инициативе через сайт СБУ предложил свои услуги вражеской спецслужбе.

«По указанию представителя украинской спецслужбы в ноябре 2023 и в апреле 2024 года он извлек из подготовленных для него тайников на кладбище в Джанкойском районе Республики Крым элетродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 кг. Из этих предметов, а также гвоздей и других элементов у себя в гараже в Феодосии Давыдченко изготовил самодельное взрывное устройство, которое в июле 2024 года по заданию СБУ спрятал возле автодороги Ялта-Севастополь», – говорится в сообщении суда.

Реализовать подрыв Давыдченко не удалось – его задержала ФСБ. Правоохранители уточняют, что взрывное устройство осужденный собирал, получая от СБУ видеоинструкции. Бомба должна была сработать по радиосигналу. Вес поражающих элементов – гвоздей составлял почти 500 граммов.