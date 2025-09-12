Украинский террорист планировал взрыв на трассе Ялта-Севастополь

12.09.2025 09:45
  (Мск) , Симферополь
17 лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей получил 59-летний житель Феодосии Николай Давыдченко за госизмену и попытку организации теракта возле Севастополя.

Соответствующее решение вынес Севастопольский городской суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным ФСБ, в 2022 году Давыдченко по собственной инициативе через сайт СБУ предложил свои услуги вражеской спецслужбе.

«По указанию представителя украинской спецслужбы в ноябре 2023 и в апреле 2024 года он извлек из подготовленных для него тайников на кладбище в Джанкойском районе Республики Крым элетродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 кг. Из этих предметов, а также гвоздей и других элементов у себя в гараже в Феодосии Давыдченко изготовил самодельное взрывное устройство, которое в июле 2024 года по заданию СБУ спрятал возле автодороги Ялта-Севастополь», – говорится в сообщении суда.

Реализовать подрыв Давыдченко не удалось – его задержала ФСБ. Правоохранители уточняют, что взрывное устройство осужденный собирал, получая от СБУ видеоинструкции. Бомба должна была сработать по радиосигналу.  Вес поражающих элементов – гвоздей составлял почти 500 граммов.

