Украинский порт пылает после росссийских ударов
Целями ночного российского удара стал порт в Южный в Одесской области, объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура.
По данным украинской стороны, всего ВС РФ задействовали три ракеты «Искандер-М» и 60 ударных дронов.
«Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях», – признают Воздушные силы ВСУ.
Местные паблики публикуют кадры прилетов по порту «Южный», расположенному в 20 километрах от Одессы.
«Важный военный груз уничтожен в одесском порту Южный. Место удара до сих пор охвачено огнём. По предварительным данным, комбинированный удар был нанесён по грузу, прибывшему из Румынии», – утверждает военкор Евгений Поддубный.
При этом тг-канал «Типичная Одесса», публикующий видео и снимки прилетов, утверждает, что прилетело и по заводу.
«На территорию одного из заводов рядом с Южным поприлетало. Видать что-то таки нашли», – сообщает паблик..
Атакована и Черниговская область, где продолжает усугубляться ситуацию с подачей электроэнергии.
«Только за минувшие сутки агрессор поразил несколько энергообъектов и инфраструктуру в нашей области – в Корюковском, Нежинском и Прилуцком районах. На местах попаданий возникли пожары – оперативно сработали пожарные. Впрочем, речь идет о десятках тысяч домов, где нет света. Энергетики уже работают. По возможности, будут запитывать абонентов.
В Нежинском районе враг еще раз ударил по железной дороге. В Прилуцком – по агропредприятию», – сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
