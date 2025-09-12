Украинский генерал поучает Варшаву: Оставьте нашего Бандеру и готовьтесь к войне с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша выдвигает требования к Украине отказаться от героизации Бандеры в неподходящий момент – сейчас стоит сконцентрироваться на подготовке войны с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

