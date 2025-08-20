Украинский эксперт предложил выбросить на свалку принцип нерушимости границ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В мире практически нет государств с незыблемыми границами.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что вопрос территорий только кажется священным и неприкосновенным, несмотря на то, что 50 лет назад был подписан Хельсинский акт с соответствующими формулировками.

«С тех пор фактически вопросы границ очень болезненно подходят именно к территориальным уступкам или же территориальным изменениям тех или иных государств. Но на протяжении истории и даже недавней истории границы неоднократно менялись, границы неоднократно перекраивались, неоднократно переходили, точнее, трансформировались и, соответственно, те или иные территории передавались от одного государства к другому. Это живой процесс. На сегодняшний день нет ни одного государства, которое на протяжении, например, 100 последних лет не меняло территорию», – подчеркнул политолог.

Исходя из этого, он считает, что Киеву не стоит делать упор на нерушимости границ.