Украинский экономист: Запад будет нас подстрекать, а потом «кинет», как делал это веками
Запад будет натравливать Украину против России, но сам на войну с русскими не явится. Это уже доказано историей.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Помним все попытки организовать крестовый поход Европы под руководством папы Римского против татаро-монгольского нашествия. Ради чего Данила Галицкий даже принял корону из рук папы Римского и стал королем.
Все эти намерения завершились неудачей. Никакого крестового похода европейских стран под эгидой папы Римского против татаро-монгольского нашествия не было, в результате Данила Галицкий оказался один на один с мощнейшей машиной, этой Монгольской империей 1.0.
Поэтому мы должны понимать, что все попытки собрать крестовый поход в декорациях 21-го века, закончатся примерно таким же результатом.
Никто в Европе в этот крестовый поход не отправится. Вместо папы Римского это может быть Британия, может быть США, можно рассматривать кого угодно, но этот крестовый поход не состоится», – расстраивал «громадян» выступающий.
