«Украине надо держаться. Потом включится НАТО» – американский генерал

Задача Украины – истощать Россию, пока НАТО готовится с будущему конфликту с РФ. Об этом в эфире телеканала «Эспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Он уверяет, что НАТО не стремится к войне с Россией, но далее признает, что альянс готовится этому.

«В то же время НАТО постепенно, шаг за шагом, государство за государством осознает, что необходимо действовать решительно в ответ на русскую гибридную войну и атаки в серой зоне. Это предполагает широкий спектр мероприятий от сбивания вражеских самолетов и беспилотников до противодействия теневому флоту и усилению контрразведывательной работы», – сказал генерал.

По его словам, «Запад будет действовать медленно, но, в конце концов, отреагирует эффективно».