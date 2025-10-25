«Украине надо держаться. Потом включится НАТО» – американский генерал

Игорь Шкапа.  
25.10.2025 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 470
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Задача Украины – истощать Россию, пока НАТО готовится с будущему конфликту с РФ.  Об этом в эфире телеканала «Эспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Он уверяет, что НАТО не стремится к войне с Россией, но далее признает, что альянс готовится этому.

«В то же время НАТО постепенно, шаг за шагом, государство за государством осознает, что необходимо действовать решительно в ответ на русскую гибридную войну и атаки в серой зоне. Это предполагает широкий спектр мероприятий от сбивания вражеских самолетов и беспилотников до противодействия теневому флоту и усилению контрразведывательной работы», – сказал генерал.

По его словам, «Запад будет действовать медленно, но, в конце концов, отреагирует эффективно».

«Пока крайне важно, чтобы Украина прочно удерживала позиции, делала все возможное, чтобы истощать российские силы, отвлекать их от новых операций, сохранять контроль над занимаемыми рубежами и готовиться к восстановлению суверенного контроля за своей территорией», – резюмировал генерал.

