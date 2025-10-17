Украинцы больше не хотят воевать, но их уже не спрашивают – Полянский

Жители Украины уже не хотят продолжать антироссийскую войну, но диктаторский режим гонит их на смерть.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы больше не хотят воевать. Потому что не видят смысла умирать за западные геополитические интересы и за этот коррумпированный режим, который монополизировал власть и сделал все возможное, чтобы лишить украинцев права голоса, отменив выборы. И украл столько денег, сколько смог, чтобы обеспечить себе безопасное убежище где-нибудь в США или Европе», – сказал Полянский.

«Это совершенно очевидно, потому что принудительный призыв на военную службу трудно скрыть даже при всех усилиях украинской пропаганды.

Все больше людей публикуют видео о конфликтах между призывными комиссиями и потенциальными призывниками. Люди не хотят воевать, и это не изменится ни из-за Томагавков, ни из-за чего-то еще. И это фактор, который нельзя игнорировать», – добавил дипломат.

