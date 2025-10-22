Украина сама нарушила договор о нейтралитете, а Запад подтолкнул ее к войне, – евродепутат
Украина сама виновата в том, что происходит на ее территории, потому что она нарушила свои обязательства быть нейтральной страной, а страны Запада этому способствовали, подталкивая ее к войне.
Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Чехии Иван Давид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Согласно международному соглашению, Украина должна была быть нейтральной страной, но после Майдана это соглашение не соблюдалось. Новое правительство отказалось от нейтралитета, а НАТО хотело принять Украину и начало строить военные объекты в Украине,
«Минские соглашения» не соблюдались. Украина полностью разрушена и зависит от международной помощи, погиб миллион солдат, миллионы людей были вынуждены бежать…
Вся поддержка со стороны представителей ЕС на Майдане была направлена только на то, чтобы спровоцировать войну с Россией», – заявил Давид.
