Украина идет к бесславному концу – политтехнолог

Для украинской власти в нынешней ситуации существует лишь два сценария, ни один из которых не несет ничего хорошего стране.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первый сценарий – это бесславный конец, как бы война ни закончилась – захватом Москвы и украинским или, например, танком по Красной площади, про которую говорил генерал Залужный. Не имеет это никакого значения. Всё равно власти будут припоминать 22-й год, повальную коррупцию и отсутствие борьбы с этой коррупцией, попытку буквально приструнить антикоррупционные органы и многое другое. И не имеет значения, победим мы в этой войне, или будет какая-то мирная договорённость при каких-то потерях территории», – сказал политтехнолог.

По его словам, реальность этого сценария хорошо понимают власти, о чем свидетельствуют как частные беседы с депутатами, так и их публичные выступления в парламенте.