Уиткофф везет в Россию бесполезный ультиматум. Его не примут – экспертный прогноз

Запланированный на ближайшие дни визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию не принесет результата, потому что РФ не примет никаких американских ультиматумов.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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