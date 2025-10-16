Угроза для немцев идет не от России, а от собственного парламента – депутат бундестага
Главная угроза для Германии кроется не в «российских» беспилотниках или иностранных столицах, а в сокращении специалистов и упадке социальной сферы.
Об этом, выступая в бундестаге, заявил депутат парламента от партии «Die Linke» Ян Кестеринг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почти во всех отраслях промышленности не хватает специалистов, но вы все равно хотите безграничного роста в армии. Полицейские пограничной службы работают сверхурочно, занимаясь незаконной деятельностью, и у них есть дополнительные обязанности по борьбе с беспилотниками. Службы экстренной помощи, отделения неотложной помощи и больницы находятся на пределе своих возможностей, и они настроены на оказание помощи раненым на войне.
Какое безумие, дамы и господа! Какая польза от плана операции в Германии, если скорая помощь не приедет? Какая нам польза от беспилотников, если не будет больничной койки? Государство, которое усугубляет повседневную жизнь людей, которое просто кишит экзистенциальными угрозами, не выполняет свой долг по защите… Уделяя особое внимание беспилотникам, критической инфраструктуре и оперативному плану, не упускайте из виду реальную угрозу для Германии. Самая большая опасность в Германии и для нашей демократии заключается не в иностранных столицах. Она кроется здесь, в этом доме», – заявил Кестеринг.
