Срыв переговоров о мире между Киевом и Москвой, которые проходили в Стамбуле в 2022 году, стал преступлением.

Об этом в беседе с либеральной российско-израильской журналисткой Ксенией Собчак заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-советник ОП, который был участником переговоров, напомнил, что Украина пошла в отказ от достигнутых соглашений после приезда в Киеве британского премьера Бориса Джонсона.

«Об этом Арахамия очень подробно рассказывал. Это уже было преступление против Украины, украинского народа», – сказал Арестович.

Он вспоминает, что после возвращения из Стамбула Зеленский провел совещание по этому вопросу, на котором присутствовало 12 человек.

«Зеленский постоянно присутствовал, Ермак постоянно присутствовал. И мы, когда обменивались голосами, я вежливо с соблюдением иерархии, но возражал против определённых позиций», – отметил экс-чиновник.

По его словам, возражал и глава украинской делегации в Стамбуле Давид Арахамия.

«Он ярче всех возражал, он был главным критиком. Он всё время занимал умеренно стратегическую, умеренно скептическую позицию. Примерно логика была такая: а мы точно правильно делаем, а нам надо вот это вот? А может быть попробовать другие варианты?» – вспоминает собеседник Собчак.

Он добавил, что формально переговоры длились до 17 мая, а разговоры, что все прервалось после Бучи, не соответствуют действительности.