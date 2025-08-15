«Убийцы с 1939!» – евреи напомнили Польше о соучастии в Холокосте
Дипломатический скандал разгорелся между Израилем и Польшей после того, как еврейские болельщики развернули на футбольном матче баннер «Убийцы с 1939», намекающий на соучастие поляков в Холокосте на территориях, занятых гитлеровцами.
Вдобавок один из израильтян на трибуне имитировал половой акт с манекеном в цветах польского флага. Славяне в ответ после матча забросали камнями автобус с израильскими болельщиками.
Инцидент произошел во время игры польского «Ракув» и «Маккаби» из Хайфы в венгерском Дебрецене. На скандал отреагировало высшее руководство Польши – президент и министр обороны, заявившие о «недопустимости фальсификации истории».
Посольство Израиля в Варшаве поспешило откреститься от обвинений: «Эти позорные инциденты не отражают дух большинства израильских сторонников».
В 2019 году в Польше был принят так называемый «закон о Холокосте». Этот документ должен был заставить замолчать тех историков, кто связывал Холокост не только с действиями нацистской Германии, но также с Варшавой.
Введя цензуру, правящая верхушка эксплуатирует исторический миф о соучастии СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией и инициирует снос памятников героям Красной армии.
«Российская газета» – официальный печатный орган правительства РФ, сообщала, что «значительная часть польского общества непосредственно участвовала в уничтожении живших в стране евреев после прихода нацистских войск».
Автор отмечал, что история знает и примеры спасения евреев поляками, однако «такого рода человеческие поступки – капля в море».
«Поляки охотно сотрудничали с нацистами, когда речь шла об уничтожении еврейского населения: исследователи Холокоста собрали множество доказательств того, как жители сельских районов Польши убивали бежавших от нацистов евреев, чтобы присвоить их имущество, а вымогатели охотились за евреями в расчете на материальное вознаграждение от немцев…
На территории Польши было уничтожено три миллиона евреев, больше, чем в любой стране мира. Причем, по оценке историков, на каждого принимавшего участие в уничтожении еврейского населения немецкого карателя приходилось 10-15 добровольных помощников из числа местного населения», – писала «РГ».
