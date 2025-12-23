Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе много не только «агентов Кремля», но и «полезных идиотов», которые искренне восхищаются Россией и её президентом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве возмутился экс-глава МИД Украины отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это полезные идиоты. Люди, которые в силу своих левацких убеждений считают, что Путин – красавец, правильно расставляет акценты, и является представителем великой России, которая должна быть наравне с остальными», – жаловался Огрызко.

По его словам, Европа «десятилетия» (!) подвергалась русской «культурной агрессии». Что это такое – Огрызко не расшифровал. Если речь идет о влиянии русской культуры, то оно исчисляется веками, а не десятилетиями. Да и тут появляется неудобный вопрос – а где же влияние той самой великой и древнейшей укро-культуры?