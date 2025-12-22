Вне зависимости от мнения народа, украинская верхушка будет продолжать антироссийскую войну так долго, как получится.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас всё внимание приковано к переговорам, люди задают вопросы о том, когда закончится война, и будут ли переговоры результативными. Не хочу на это отвечать.

У нас с вами одна мысль – что противостояние с Россией продлится ещё долго в разных формах, аж до распада России. Это экзистенциональная война, и она будет продолжаться, пока там не произойдёт того, чего мы хотим. И я думаю, они уже в периоде распада империи», – уверял Чалый.