Украинские политики и чиновники наперегонки побежали сдавать друг друга в посольство США
На Украине начинает работу серьезная американская комиссия, которая займется фактами разворовывания помощи от Вашингтона.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Закон и порядок в США» заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий поинтересовался, почему США не проведут полный аудит относительно предоставленной Киеву помощи, чтобы выяснить, сколько было украдено.
«Ещё не вечер. Мне вот мои источники говорят о том, что в 20-х числах в Украину прибывает очень серьёзная комиссия, которая начинает именно аудит всего того, что было сделано. И не только аудит», – подчеркнул аналитик.
По его словам, «передовая часть» этой комиссии из США уже прибыла и начала общаться с украинскими чиновниками и политиками, которых вызывают в американское посольство.
«Как мне говорят, некоторые сразу же, как только видят людей из США в хороших костюмах и с хорошим гарвардским английским, сразу же начинают сдавать своих коллег. Им ещё не успевают задать вопрос, как они говорят: «И тот ворует, и тот ворует, а вот тот вообще ворует там так».
То есть там уже процесс идёт полным ходом. Поэтому, я думаю, что выводы мы увидим уже в ближайшие месяцы», – прогнозирует Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: