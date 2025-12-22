В Киеве призвали праздновать «тысячелетие украинской дипломатии»
Чтобы выглядеть солидней и отказаться от советского прошлого, Украина должна объявить о «тысячелетней истории» своей дипломатии.
Об этом заявил экс-глава МИД Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я бы вёл историю украинской дипломатии не со времён УНР, а с X столетия, когда был зафиксирован первый письменный договор между Русью и Византией – 3 или 4 сентября 911 года.
Перед этим, в IX столетии были свидетельства того, что договоры Руси с Византией заключались. Но, к сожалению, письменных источников нет», – бредил Огрызко.
«Сегодня мы празднуем День украинской дипломатии [22 декабря]. Но я думаю, что рано или поздно мы придём к тому, что начнём считать нашу дипломатическую службу ещё с тех времён.
Этим мы объявим, что украинская государственность – это не Владимир Ленин, как кому-то кажется. Это где-то там, в глубине веков, и мы должны гордиться многовековыми традициями», – добавил одержимый древне-укр.
