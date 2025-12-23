Мовная ведьма-омбудсмен: Молодежь всё меньше говорит на украинском!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на все усилия, в украинском сегменте интернета русский язык продолжает удерживать свои позиции, особенно среди молодежи.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на пресс-конференции в Киеве заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Она рассказала, что было проведено исследование, анализирующее язык создания контента в интернете.

«И, к сожалению, разница часто складывается не в пользу украинского языка. Это подтверждают и общие иследования с Государственной службой качества образования. Родители все чаще создают контент на украинском, но молодежь одновременно также потребляет русскоязычный контент. Это является свидетельством активных информационных усилий Российской Федерации, направленных именно на молодежь», – причитала Ивановская.

Она требует для исправления ситуации «создавать ограничения для русскоязычного контента», в части алгоритмического продвижения, доступности и монетизации на цифровых платформах.

По ее словам, необходимо усилить работу с молодежью.