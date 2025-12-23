Мовная ведьма-омбудсмен: Молодежь всё меньше говорит на украинском!

Игорь Шкапа.  
23.12.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 711
 
геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Несмотря на все усилия, в украинском сегменте интернета русский язык продолжает удерживать свои позиции, особенно среди молодежи.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на пресс-конференции в Киеве заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Несмотря на все усилия, в украинском сегменте интернета русский язык продолжает удерживать свои позиции,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она рассказала, что было проведено исследование, анализирующее язык создания контента в интернете.

«И, к сожалению, разница часто складывается не в пользу украинского языка. Это подтверждают и общие иследования с Государственной службой качества образования. Родители все чаще создают контент на украинском, но молодежь одновременно также потребляет русскоязычный контент. Это является свидетельством активных информационных усилий Российской Федерации, направленных именно на молодежь», – причитала Ивановская.

Она требует для исправления ситуации «создавать ограничения для русскоязычного контента», в части алгоритмического продвижения, доступности и монетизации на цифровых платформах.

По ее словам, необходимо усилить работу с молодежью.

«Вопросы языковой устойчивости, медиаграмотности и критического восприятия контента должны быть интегрированы в образовательные и внеобразовательные практики», – потребовала шпрехенфюрер.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить