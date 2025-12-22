Бортник: ЕС и Украина подводят Уиткоффа под роль Медведчука
Украина и евроглобалисты ради срыва стартовавшего диалога, даже не скрывая, всеми силами «мочат» американского переговорщика Стива Уиткоффа давно уже испытанным пропагандистским приёмом.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Стива Уиткоффа атакуют, его пытаются выбить с переговорного процесса. Он и взятки икрой берёт ящиками, сливает интересы, консультируя Ушакова, что и когда делать Путину, и чуть ли не Кремль согласовал его кандидатуру. И вообще – Европа и Украина часто не слышат никаких американских требований, а только трансляцию российских требований.
Напомню, это заявление украинской стороны официальное, мол, он ретранслятор воли Москвы.
Уиткоффа вообще уже подвели под роль Медведчука. Медведчука же тоже в переговорный процесс якобы Москва назначила, помните? То есть повторяется этот паттерн.
Но наши люди настолько оглохли, не имеют исторической памяти, что они даже не понимают, что это тот же самый пропагандистский паттерн, нацеленный на срыв переговоров», – напомнил Бортник.
По его мнению, на данный момент Уиткофф единственно возможный переговорщик с Москвой, и пренебрегать этим неразумно.
«У него с Путиным, с Россией все прекрасно. Россия с ним говорит, а с другими Россия говорить не хочет. [Зачем ссориться?] – это раз. Во-вторых, представьте себе: вышла американская администрация и говорит, что Путин не хочет договариваться, он хочет захватить всю Украину, нет смысла договариваться, давайте продолжать войну.
Это означало бы капитуляцию американской дипломатии. Трамп что говорит постоянно? Что Байден виноват, что Байден не вел переговоры с Путиным, не признавал опасений России и поэтому случилась война. Отказаться от переговоров с Россией, сказать, что Россия не готова вести переговоры, признать этот факт сегодня для американской администрации означало бы стать Байденом», – считает политолог.
