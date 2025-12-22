Бортник: ЕС и Украина подводят Уиткоффа под роль Медведчука

Вадим Москаленко.  
22.12.2025 20:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 594
 
Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина и евроглобалисты ради срыва стартовавшего диалога, даже не скрывая, всеми силами «мочат» американского переговорщика Стива Уиткоффа давно уже испытанным пропагандистским приёмом.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и евроглобалисты ради срыва стартовавшего диалога, даже не скрывая, всеми силами «мочат» американского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Стива Уиткоффа атакуют, его пытаются выбить с переговорного процесса. Он и взятки икрой берёт ящиками, сливает интересы, консультируя Ушакова, что и когда делать Путину, и чуть ли не Кремль согласовал его кандидатуру. И вообще – Европа и Украина часто не слышат никаких американских требований, а только трансляцию российских требований.

Напомню, это заявление украинской стороны официальное, мол, он ретранслятор воли Москвы.

Уиткоффа вообще уже подвели под роль Медведчука. Медведчука же тоже в переговорный процесс якобы Москва назначила, помните? То есть повторяется этот паттерн.

Но наши люди настолько оглохли, не имеют исторической памяти, что они даже не понимают, что это тот же самый пропагандистский паттерн, нацеленный на срыв переговоров», – напомнил Бортник.

По его мнению, на данный момент Уиткофф единственно возможный переговорщик с Москвой, и пренебрегать этим неразумно.

«У него с Путиным, с Россией все прекрасно. Россия с ним говорит, а с другими Россия говорить не хочет. [Зачем ссориться?] – это раз. Во-вторых, представьте себе: вышла американская администрация и говорит, что Путин не хочет договариваться, он хочет захватить всю Украину, нет смысла договариваться, давайте продолжать войну.

Это означало бы капитуляцию американской дипломатии. Трамп что говорит постоянно? Что Байден виноват, что Байден не вел переговоры с Путиным, не признавал опасений России и поэтому случилась война. Отказаться от переговоров с Россией, сказать, что Россия не готова вести переговоры, признать этот факт сегодня для американской администрации означало бы стать Байденом», – считает политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить