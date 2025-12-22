Укро-философ: История с кражей активов РФ угробит ЕС

«Пляски» вокруг конфискации замороженных активов РФ обернулись для евроглобалистов самоубийственным обнулением самой идеи ЕС.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как будут использованы замороженные российские активы – это другой вопрос. Подрывается система, которая столетиями существовала в Европе. Я уже не говорю о крахе либеральной идеи о свободных рынках, проехали.

Я говорю о более длительной истории, которая начиналась чуть ли не от Карла Великого – права на собственность, наследство, на какие-то вещи, которые кроме как вероломством и насилием нельзя отнять.

Это открывает эрозию базовых европейских принципов. И когда ещё вчера вечером в Европе обсуждали, что – хорошо, не весь ЕС возьмёт на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, а только группа стран, «коалиция платящих», мы подошли к краю, где всё начинает рушиться. С этой стороны обрыва оказывается, что ЕС теперь перед лицом саморазрушения», – сказал Баумейстер.