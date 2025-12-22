Украина должна быть демилитаризована по примеру поверженной Японии – военкор

Максим Столяров.  
22.12.2025 16:15
  (Мск) , Москва
По итогам СВО Украине нельзя оставлять ничего серьёзнее небольших «сил самообороны».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственное, что можно оставить Украине по итогам СВО – это силы самообороны, как в Японии. Какая ещё 800-тысячные армия? У них была армия 400 тысяч во время АТО, и они умудрились прогнать несколько миллионов человек, получив достаточно большую массу людей с кое-каким военным опытом.

АТО, конечно, с СВО не сравнить никак, но военный опыт там был получен. И это тоже сыграло свою роль», – сказал Стешин.

«Я более чем уверен, что наше военно-политическое руководство прекрасно понимает, что ничего более грозного, чем силы самообороны, Украине оставлять нельзя. Иначе будет на колу мочало, начиная сначала. Я же знаю, что эти мрази готовят продолжение через сколько-то лет», – подытожил он.

