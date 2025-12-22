Украинские АЭС спокойно экспортируют электроэнергию «под шумок» бомбардировок энергетики

Россия еще ни разу не нанесла существенного урона украинским АЭС.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бывает, что Украина останавливает заранее несколько энергоблоков АЭС, когда видит, что идет массовая атака по объектам энергетики, чтобы не оказалось, что АЭС вырабатывают энергию, а деть ее некуда, потому что подстанции повреждены. Пока это максимум, как страдают АЭС», – сказал Юшков.

По его словам, даже если Россия уничтожит подстанции, позволяющие АЭС подавать энергию в украинскую систему, они не остановятся, а просто переключатся на экспорт.

«Все три АЭС будут в Центральную Европу поставлять, в Польшу, в Румынию. Развернутся и будут зарабатывать деньги. Периодически украинское руководство именно так и делает. Они ограничивают подачу электроэнергии на внутренний рынок, говоря, что Россия там что-то повредила, хотя на самом деле просто начинают экспортировать на этом и зарабатывать», – сказал Юшков.

