«Французы уже давно бы сдались русским в плен!» – Украинский нацист высмеял браваду генсека НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На месте Украины та же Франция или Германия уже давно сдались бы России, потому что изнеженные европейцы не готовы к затяжной войне.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский боевик и волонтер Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Украине еще ситуация очень неплохая, мы неплохо справились с мобилизацией. Я не уверен, что современная Франция или Германия, если бы сейчас была мобилизация, они справились бы лучше. Мы это видим даже по протестам студентов, которые говорят, что не собираются защищать в случае войны Германию или Францию. Они не могут даже службу вернуть, общую воинскую повинность, не могут вернуть регулярную срочную службу – протесты сразу возникают. Все опросы там говорят, что большинство их граждан не собираются становиться на очередь в военкоматы и защищать страну, если Россия нападет», – заявил Гай.

Генсек НАТО Марк Рютте накануне похвалился увеличением численности армий европейских стран – членов альянса. Он заверил, что Североатлантический блок уже сейчас имеет преимущество над Россией.