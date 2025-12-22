Уловка Лукашенко не прокатила – второй белорусской АЭС не будет

России не нужна АЭС в Могилевской области Белоруссии, чтобы обеспечивать электроэнергией свои новые регионы, как ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На юге-то как раз энергодефицит есть, но нет смысла тянуть электроэнергию с севера. Если бы у нас на северо-западе был дефицит, тогда еще можно было бы говорить: давайте атомная станция будет на два рынка работать…

Когда дефицит на юге предлагают гасить за счет того, что лет через семь мы построим атомную станцию в Белоруссии, это довольно диковинно. Давайте построим АЭС на юге для погашения дефицита у нас. Мне кажется, что это просто политическая уловка», – сказал Юшков.

Он считает, что новые регионы будет обеспечивать энергией Запорожская АЭС, а вторую станцию в Белоруссии России строить не выгодно. Она еще снизит уровень потребления российского газа, который после запуска первой АЭС снизился на 4 млрд кубометров в год.

