«Остановить армию России уже невозможно» – полковник СБУ

Украинская армия сейчас расплачивается за поспешное решение своего командования расширить линию фронта.

Об этом в интервью журналисту Сергею Иваницкому заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К большому сожалению, мы поддались на военную хитрость противника, когда он начал предлагать нам расширять линию боевого соприкосновения. Мы еще на это сами пошли.

С учетом ресурсов, резервов, обученности войск, мобилизационного ресурса – чем меньше фронт, тем для нас лучше. Чем больше фронт, тем лучше для противника.

Одна из стратегических ошибок высшего военно-политического руководства Украины в том, что мы не сужаем линию боевого соприкосновения, а ее расширяем.

Пространство является сейчас для ВСУ самым главным врагом. Не ВС РФ, а именно пространство для нас является самым большим и самым опасным врагом», – рассуждал Стариков.