Не только США, но и европейцы уже хотят выскочить из мышеловки, в которую превратилось противостояние Запада с Россией через уничтожение Украины.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил одно из высказываний киевского диктатора, дескать, «Путин старый», а он, Зеленский, молодой, поэтому шансов у него больше.

«Это может быть намёк на смерть Путина, это может быть намек на уход Трампа и приход демократов, которые вдруг так воспылают любовью к Украине и захотят опять ввязаться в то, что уже сейчас развязывается. Дело в том, что Трамп ещё долго будет президентом. Украина не может долго воевать. И будут приняты какие-то решения. И трудно предположить, что уже новый президент Украины, новый парламент и новая власть в США, скажем, новый президент от демократов, вдруг скажет, а давайте снова, а давайте «2.0.» Мы вам будем помогать, мы будем поддерживать», – сказал укро-философ.