Украина прощается с безвозмездной помощью – теперь за все придется платить

Игорь Шкапа.  
22.12.2025 15:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1072
 
Дзен, Колониальная демократия, Украина, Экономика коллапса


Украине все меньше выделяют безвозмездной помощи, как это было в первые годы войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ нацистской группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил киевский экономист Алексей Кущ.

Украине все меньше выделяют безвозмездной помощи, как это было в первые годы войны. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий попросил ситуацию с последним саммитом ЕС, где Украина не смогла получить замороженные российские активы, но, тем не менее, Киеву пообещали выделить 90 миллиардов евро из 147, необходимых на ближайшие два года.

Эксперт считает, что это можно воспринимать как «лучший вариант среди худших».

«Положительно то, что вообще эти средства предоставили. Формат, конечно, не совсем благоприятный для нас. На мой взгляд, самый лучший формат, идеальный – это если бы Украина получила от ЕС грантовую помощь, а не кредитную. Но такие большие гранты нам уже никто не дает. Если раньше в структуре тех средств, которые давали Украине, где-то 40% были гранты, 60% кредиты, сейчас мы видим, что кредиты уже составляют почти больше 90%.

И эта тенденция, к сожалению, только усиливается, потому гранты нам не дают. И вариант получить это в виде грантов уже является фантастическим», – сказал Кущ.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить