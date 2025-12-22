Украина прощается с безвозмездной помощью – теперь за все придется платить
Украине все меньше выделяют безвозмездной помощи, как это было в первые годы войны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ нацистской группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил киевский экономист Алексей Кущ.
Ведущий попросил ситуацию с последним саммитом ЕС, где Украина не смогла получить замороженные российские активы, но, тем не менее, Киеву пообещали выделить 90 миллиардов евро из 147, необходимых на ближайшие два года.
Эксперт считает, что это можно воспринимать как «лучший вариант среди худших».
«Положительно то, что вообще эти средства предоставили. Формат, конечно, не совсем благоприятный для нас. На мой взгляд, самый лучший формат, идеальный – это если бы Украина получила от ЕС грантовую помощь, а не кредитную. Но такие большие гранты нам уже никто не дает. Если раньше в структуре тех средств, которые давали Украине, где-то 40% были гранты, 60% кредиты, сейчас мы видим, что кредиты уже составляют почти больше 90%.
И эта тенденция, к сожалению, только усиливается, потому гранты нам не дают. И вариант получить это в виде грантов уже является фантастическим», – сказал Кущ.
