«Газпром» поставит Вучича перед выбором: дешевый газ или продолжать угождать Западу

Долю «Газпрома» в сербской нефтяной компании NIS, попавшей под санкции, может выкупить венгерская компания MOL.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Венгерская компания MOL может выкупить долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в NIS. Тогда она будет заинтересована в том, чтобы построить прямой нефтепровод из Венгрии в Сербию. Он обсуждался в 2022 году, но воз и ныне там, хотя там всего около 100 км нужно проложить – и таким образом не зависеть от Хорватии», – сказал Юшков.

Он считает, что именно об этом вел переговоры премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Москву.

Если же президент Сербии будет настаивать на национализации NIS (такой вариант навязывает ему Запад), то ему стоит забыть о дешевом газе.

«И поэтому мы намекаем, что если сербское руководство хочет перестать сидеть на двух стульях: и пересесть на прозападный стул – и испортить отношения с Россией, то не забывайте, что мы еще и газ вам продаем с 40% скидкой. Именно поэтому «Газпром» не продлил контракт на поставку до мая 2026 года, как просила Сербия, а продлил только до 31 декабря», – сказал Юшков.

Сейчас НПЗ NIS остановлены, поскольку Хорватия отказалась прокачивать на них нефть, поступающую в ее порты.