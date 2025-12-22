Едва заслышав о Покровске, мобилизованные украинцы сразу разбежались из учебки

В украинских учебных центрах мобилизованным откровенно говорят, что их ждет гибель.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Анны Максимчук заявил командир батальона 29-й бригады ВСУ с позывным «Хам».

Он рассказал историю, которая имела место в одном из учебных центров.

«Выходит там какой-то командир, не совсем боевой, который не был в зоне боевых действий, и говорит: «Вы все трупы, вы едете все на Покровск… Вот, за ночь минус 20 человек, люди просто встали в СОЧ», – сказал комбат.

Он считает, что приговоренным нелья было говорить правду.

«Конечно, люди, которые не очень сильно мотивированы, их заперли в этой учебке. А вместо того, чтобы их как-то мотивировать, сказать: «ребята, езжайте в подразделения, еще будете учиться, там пройдете профессиональную подготовку, вы еще на линию ЛБЗ не попадете… Выходит не совсем командир, так назовем, и говорит им это вместо того, чтобы мотивировать. Бойцы идут в СОЧ. В итоге там 30 или 40 человек ушли, прямо за ночь разбежались», – рассказал «Хам».

В свою очередь ведущая заметила:

«Я думаю, даже мотивированные бы пошли [в СОЧ], если бы такое сказали».

