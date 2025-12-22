Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Усилившиеся обстрелы Одессы на фоне относительного спокойствия в Киеве и Галиции могут отвратить население русских регионов от возвращения в Россию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать заявление Владимира Путина о возможном прекращении огня на период проведения выборов на Украине.

«Почему бы и нет? Это право сильного, и покажет многое. Слушай, вот начались удары по Одессе, я не составил своего мнения, но я нахожу мнение людей в интернете, у которых там родня, и они считают, что таким образом жителей Одессы просто приводят в бешенство и, насколько это возможно, отвращают от России. Потому что удары по инфраструктурным объектам, по мостам – тема очень скользкая. И без этого не обойтись, в то же время. Но короткое перемирие на время референдума – это сильный и правильный шаг», – ответил Стешин.

«Но если мы будем беспокоиться и заботиться о том, какое мнение у нас будет на Украине, то можно не наносить вообще эти удары», – возразил ведущий.