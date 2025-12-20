Для бандеровского режима в Киеве представляет серьезную опасность требование Владимира Путина по предоставлению возможности участвовать в выборах украинским гражданам, находящимся в России.

Это может серьезно изменить политический расклад, отметил в эфире своего видеоблога киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень интересное заявление. Это бы означало и восстановление каких-то дипломатических отношений между Украиной и Россией. Но это означает, что Россия пытается сохранить не контроль, а влияние на всю территорию Украины, потому что 10 миллионов голосов, даже если из них проголосует половина потенциально, – может быть около половины или трети от всех проголосовавших в Украине. Посмотрите на результаты и на участие, на явку на последних выборах.

Это, как минимум, большая пророссийская фракция в парламенте, как максимум – возможность побороться даже за большинство или получить «золотую карту» во время президентской кампании. Не думаю, что Запад согласится на это», – сказал Бортник.