«Могут получить пророссийское большинство!» – требование Путина вызвало испуг на Украине
Для бандеровского режима в Киеве представляет серьезную опасность требование Владимира Путина по предоставлению возможности участвовать в выборах украинским гражданам, находящимся в России.
Это может серьезно изменить политический расклад, отметил в эфире своего видеоблога киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень интересное заявление. Это бы означало и восстановление каких-то дипломатических отношений между Украиной и Россией. Но это означает, что Россия пытается сохранить не контроль, а влияние на всю территорию Украины, потому что 10 миллионов голосов, даже если из них проголосует половина потенциально, – может быть около половины или трети от всех проголосовавших в Украине. Посмотрите на результаты и на участие, на явку на последних выборах.
Это, как минимум, большая пророссийская фракция в парламенте, как максимум – возможность побороться даже за большинство или получить «золотую карту» во время президентской кампании. Не думаю, что Запад согласится на это», – сказал Бортник.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в условиях репрессий, цензуры и антироссийской пропаганды на Украине конституционное большинство в новой Верховной раде получила бы коалиция партий автора провального «контрнаступа» Валерия Залужного, террориста Петра Порошенко и основателя террористического «Азова» Андрея Билецкого.
