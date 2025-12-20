«Мы вас туда не посылали»: ВСУшников ждет тяжелое похмелье после войны
Утверждения, что украинские военные могут стать организованной политической силой – это миф.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Александром Шелестом (в РФ признан иноагентом) завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Он обратил внимание на скандальный сюжет из Ивано-Франковска, показанный на украинском ТВ. Речь идет об украинском военном, который после тяжелого ранения получил в дар от местных властей в каком-то селе полуразрушенную хибару.
«И потом показывают толстомордых представителей местной власти, которые говорят: «Слушайте, ну мы как община, не обязаны вообще никакое жильё выделять. Он, если попадёт под программу, докажет свою инвалидность второй группы, сможет на что-то рассчитывать», – передает детали сюжета Золотарев.
По его словам, этот пример показывает, что не стоит рассчитывать, что после войны бывшие ВСУшники станут большой силой.
«Конкретно истории этих людей нам показывают, что силы нет. Это все миф и блеф. Я имею в виду ветеранов, которые реально воевали, которые реально пострадали, которые сейчас в тылу. Может быть другое, как было с афганцами, у которых в 80-е годы были почёт и уважение, встречали с цветами. А спустя 2-3 года, в начале 90-х они начали слышать: «Мы вас туда не посылали». Я думаю, что через пару лет примерно такая же история повторится. Так как у многих ПТСР, «эхо войны», «гостинцы с фронта», – мы можем стать свидетелями трагических событий.
Как организованная политическая сила? Честно говоря, не верю, растащат по партийным берлогам. Тем более тех, кто распиарен, тех, кто публичен из волонтёров, ветеранов. А остальные будут как-то пытаться со временем встроиться в мирную жизнь», – считает Золотарев.
