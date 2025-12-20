Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утверждения, что украинские военные могут стать организованной политической силой – это миф.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Александром Шелестом (в РФ признан иноагентом) завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Он обратил внимание на скандальный сюжет из Ивано-Франковска, показанный на украинском ТВ. Речь идет об украинском военном, который после тяжелого ранения получил в дар от местных властей в каком-то селе полуразрушенную хибару.

«И потом показывают толстомордых представителей местной власти, которые говорят: «Слушайте, ну мы как община, не обязаны вообще никакое жильё выделять. Он, если попадёт под программу, докажет свою инвалидность второй группы, сможет на что-то рассчитывать», – передает детали сюжета Золотарев.

По его словам, этот пример показывает, что не стоит рассчитывать, что после войны бывшие ВСУшники станут большой силой.