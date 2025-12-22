Россия превращает 50-километровое украинское пограничье в пустыню, – нацист Гай

Анатолий Лапин.  
22.12.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1662
 
Российская армия действительно создает «буферную зону» на границе со стороны Украины. Но делает это не путем ввода своих войск, а превращая территорию в пустыню.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский боевик и волонтер Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последние несколько месяцев/полгода они выносят 50-километровую зону возле границы. «Шахедами», обстрелами… Мы пытаемся сопротивляться этому тем, что уничтожаем эту технику, если она подходит впритык и есть возможность поражения. Но «Шахедами», «Герберами», «Молниями», FPV на оптоволокне, которое может летать 15-20 километров, они выносят весь передний край, всю инфраструктуру…

Я так понимаю из того, что наблюдаю, это – попытка сделать эту «буферную зону», но не методом введения войск, а методом опустошения и превращения этого всего в пустыню», – сокрушается Гай.

Ранее российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло о том, что из-за постоянной угрозы и атак со стороны ВСУ на российское приграничье, ВС РФ будут вынуждены создать «буферную зону» безопасности.

